Український комік Андрій Рибак, який брав участь у шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, пожартував над своєю нинішньою дівчиною, яка задумалася про те, щоб перевести Їхні стосунки на новий рівень.

Як пише Politeka.net, один з фаворитів Мішиної на "Холостячці" і друг переможця цього шоу Олександра Еллерта Андрій Рибак поділився у своєму Instagram новим кумедним відео. Як відомо, після "Холостячки" Андрій відновив стосунки зі своєю колишньою коханою – моделлю на ім'я Аліна. Зараз пара живе разом і раз у раз жартує один над одним.

Так, у новому ролику Рибак вирішив пожартувати на тему подарунка для коханої.

"Хлопці, сьогодні моя дівчина скинула мені кілька фотографій з подарунками, які вона хоче на Новий Рік. Якщо можете, допоможіть вибрати, а то я сам не знаю", - вимовив на відео гуморист.

Потім він показав ряд фотографій, на яких була відображена жіноча рука з обручкою. При цьому Андрій навмисно звертав увагу на інші предмети на знімках і припускав, що Аліна хоче отримати в подарунок саме їх.

"Підкажіть, що вибрати?!",- підписав кадри Рибак.

Його шанувальники тут же почали відповідати.

"Новий манікюр потрібен, вона ж натякає", "впевнена крем для рук. Завжди потрібен", "Однозначно плед", "поїздку на море це те що зараз потрібно в зимовий час", "Думаю натякає на рукавички, або рукавички", - пишуть люди.

Нагадаємо, друг Олександра Еллерта Рибак розговорився про конфузи і особисте.

Як повідомляла Politeka, Рибалка з "Холостячки" показав, як виглядав до популярності і знайомства з Мішиною.

Також Politeka писала, що екс-фаворит "Холостячки" Рибак показав, як над ним "знущається" кохана.