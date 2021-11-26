"Малятко тут я"

Відома українська співачка і одна із зіркових детективів шоу "Маска" Оля Полякова пожартувала на тему свого росту в забавному відео.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася новими кадрами у своєму Тіктоку.

На відео Полякова вирішила поговорити про свій зріст. Ролик знятий з піднятою високо вгору камери, тому глядач дивиться на артистку зверху вниз. Оля забавно кривляється в стилі маленької дівчинки під закадровий монолог.

"Ви всі говорите низькою бути погано? Базару немає! Ви все дилди, а малятко тут я!", - вимовляє голос за кадром.

В кінці цієї промови Полякова розгортається до камери спиною і»йде".

"Малятко тут я! Зрозуміло? Дилди", - підписала кадри співачка.

Варто відзначити, що насправді артистка далеко не "малятко" - її зріст становить 180 см.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз її пост.

"Зростання Олі-180: аааааааа розумію!!", "так от як мене друзі з бачать коли я з ними розмовляю", "ти серйозно? ти приблизно 1.90", "Оля запалює", - пишуть люди.

Нагадаємо, Полякова опинилася в клініці перед новими зйомками.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль вразила появою на шоу "Маска" після скандалу з Поляковою.

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