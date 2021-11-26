Відома українська співачка і одна із зіркових детективів шоу "Маска" Оля Полякова пожартувала на тему свого росту в забавному відео.
Як пише Politeka.net, артистка поділилася новими кадрами у своєму Тіктоку.
На відео Полякова вирішила поговорити про свій зріст. Ролик знятий з піднятою високо вгору камери, тому глядач дивиться на артистку зверху вниз. Оля забавно кривляється в стилі маленької дівчинки під закадровий монолог.
"Ви всі говорите низькою бути погано? Базару немає! Ви все дилди, а малятко тут я!", - вимовляє голос за кадром.
В кінці цієї промови Полякова розгортається до камери спиною і»йде".
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"Малятко тут я! Зрозуміло? Дилди", - підписала кадри співачка.
Варто відзначити, що насправді артистка далеко не "малятко" - її зріст становить 180 см.
Шанувальники співачки не змогли пройти повз її пост.
"Зростання Олі-180: аааааааа розумію!!", "так от як мене друзі з бачать коли я з ними розмовляю", "ти серйозно? ти приблизно 1.90", "Оля запалює", - пишуть люди.
Нагадаємо, Полякова опинилася в клініці перед новими зйомками.
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль вразила появою на шоу "Маска" після скандалу з Поляковою.
Також Politeka писала, що Полякова зганьбилася перед Данилко на шоу «Маска».