26 листопада, стали відомі імена фіналістів проекту"Холостячка-2" зі Златою Огневич - у цьому випуску один з чоловіків покинув реаліті, а фаворит співачки повернувся на шоу.

Як повідомляє Politeka.net, в 11-му ефірі Злата Огневич познайомила чоловіків зі своєю сім'єю і зробила нелегкий вибір – попрощалася з ще з одним учасником проекту і визначила, хто гідний фіналу.

Першу троянду від Злати Огневич отримав Дмитро Шевченко. "Холостячка" зазначила, що після знайомства з батьками у неї з'явилися сумніви в майбутньому їх з Дімою відносин, але вона вирішила дати йому шанс.

Другу троянду дівчина вручила Андрію Задворному. Побачення з ним було незвичайним: спершу вони вирушили в тату-салон. Чоловік вирішив звести татуювання, яке він зробив в минулих відносинах. Також Андрій заявив, що Злата Огневич "100% отримає піар" на шоу, але він сподівається, що вона там не тільки заради цього.

У фіналі випуску стався несподіваний поворот - на церемонію троянд прийшов Роман Свечкоренко, якого співачка відпустила додому ще на шостому тижні шоу. Тоді він не був розлучений. Злата Огневич попрохала завершити шлюборозлучний процес і він це зробив.

Злата Огневич дала додаткову троянду Роману та покликала на побачення наступного тижня.

У 11 випуску шоу несподівано покинув фаворит Огневич і чоловік, якого називали ймовірним переможцем проекту, - Макс Тарапата. Йому співачка троянду не вручила.

"Я не зможу дати тобі те, що зробить нас обох щасливими. Я відпускаю тебе", - сказала Злата Огневич і несподівано відправила Максима Тарапату додому.

У коментарях під численними постами українці висловили своє обурення у зв'язку з вибуттям Макса: "Можна далі не дивитися", "В Злати талант всіх гідних відпускати", "Всіх гідних повигоняла", "так... треш".

Нагадаємо, що Злата Огневич відправила учасників " Холостячки "на детектор брехні.

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