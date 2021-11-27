Відома українська співачка і головна героїня другого сезону проекту "Холостячка" Злата Огневич, яка вигнала ще одного учасника, вирішила підігріти інтригу перед фіналом проекту.

Цього разу на церемонії троянд Холостячка попрощалася з Максимом Тарапатою, вона зізналася, не зможе відповісти на почуття Максима взаємністю. "Я не зможу дати тобі те, що зробить нас обох щасливими. Я хочу бути чесною з тобою, і я відпускаю тебе», — сказала Злата.

Після цього в соціальній мережі з'явився анонс фінального ефіру, де Злато належить вибрати свою половинку. На сторінці в Instagram анонс викликав досить суперечливі емоції, адже нарізка була створена для більшої інтриги, а Злата на кадрах фактично розсекретила ім'я майбутнього переможця:

"Дімка кільце одягав?))); Краще Рома❤; Анонс ми вже розкусили. Я навіть не слухаю, що там нам нарізали... Я дивлюся і вдивляюся; Ну, а кільце одягав, я думаю, Діма💪; Слава богу, що ця єресь вже закінчується!; Пальці з кільцем начебто на Діми схожі😮; Рома і Злата як Мішина і Елерт в цій пустелі; все як з машиною, прямо сценарій, не цікаво!; З Дмитром в пустелі з Ромою у воді. З Дімою залишитеся😍», - кажуть шанувальники.

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Раньше Злата Огневич заговорила про чутки, які чула про себе. Вона зважилася розповісти про те, чи робила пластичні операції.

"Хочу сказати, що про себе я чула багато всього. Наприклад, про те, що у мене силіконові груди, вставні зуби, вставна щелепа. Заявляю, у мене все натуральне, поки що...Як тільки це трапиться, ви першими про це дізнаєтеся", - розповіла Злата Огневич.

Раніше повідомлялося, на "Холостячку" з Огневич повернувся давно вибулий учасник: "мені пофіг, що вони і як думають"

Також, можливий переможець "Холостячки" розкрив, як його сім'я прийняла Злату Огневич: "кожен побачив те, що хотів"

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