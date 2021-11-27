Відома модель і володарка титулу "Міс Україна" 22-річна Олександра Яремчук показала себе в Пуерто-Ріко, де проходитиме конкурс "Міс Світу".

Як передає Politeka.net, 22-річна Олександра Яремчук стала володаркою титулу "Міс Україна". Як відомо, цього року конкурс був ювілейним - 30-им. Тепер модель представлятиме Україну на конкурсі "Міс Світу", який пройде 19 грудня в Пуерто-Ріко.

Так, цього разу модель опублікувала нові фото. Як відомо, раніше Олександра Яремчук не могла отримати американську візу для того, щоб поїхати в Пуерто-Ріко, і її участь у конкурсі була під загрозою зриву. Однак, "Міс Україна" показала, як відпочиває на острові перед підготовкою до конкурсу.

На знімках Олександра Яремчук у шикарній сукні синього кольору з яскравими різнокольоровими візерунками.

Шанувальники залишили їй кілька приємних коментарів під фото: "Вогонь", "Найкрасивіша і ніжна", "Шанс на перемогу є! Впевненості та витримки на конкурсі!", "Яка красива!", "Хороша! Дуже красива!!! Бажаю тільки перемоги!", "Яка чарівна дівчина".

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