Відома співачка і суддя шоу "Співають всі", яка нещодавно випустила нову пісню, Анастасія Приходько показала, як перетворюється. Артистку розкритикували за зовнішній вигляд.

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проєкті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення у 2009-му році.

Цього разу на сторінці програми "Зірковий шлях" опублікували нове відео. На кадрах Анастасія Приходько показує, як виглядає без макіяжу. А після хвалиться своїм перетворенням у візажиста.

"Коли з самоіронією все відмінно ♪ До речі, як вам образ співачки Анастасії Приходько?", — запитали на акаунті.

Користувачі Мережі не оцінили зовнішній вигляд Приходька і залишили кілька негативних коментарів: "Понтів більше, ніж у неї самої", "Страшилка"

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