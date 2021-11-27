Відома співачка і суддя шоу "Співають всі", яка нещодавно випустила нову пісню, Анастасія Приходько показала, як перетворюється. Артистку розкритикували за зовнішній вигляд.
Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проєкті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення у 2009-му році.
Цього разу на сторінці програми "Зірковий шлях" опублікували нове відео. На кадрах Анастасія Приходько показує, як виглядає без макіяжу. А після хвалиться своїм перетворенням у візажиста.
"Коли з самоіронією все відмінно ♪ До речі, як вам образ співачки Анастасії Приходько?", — запитали на акаунті.
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