Культову американську співачку Мадонну, яка увійшла до «Книги рекордів Гіннесса» як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії, дорікнули у зловживанні ретушшю.

Мадонна не тільки відома королева поп-музики, але ще і мама шістьох дітей, трьох з яких вона усиновила, пише Politeka.net.

Естер і Стелла — молодші діти Мадонни. Цих сестер-близнюків співачка побачила в притулку для сиріт в Малаві. Їхня мати померла через тиждень після пологів, а бабуся не змогла їх утримувати.

На новому фото, Мадонна виглядає майже, як ровесниця дівчаток.

"Пара рухів у фотошопі, і 63-річна Мадонна вже виглядає майже ровесницею своїх 9 - річних дочок», - пишуть в мережі.

До слова, Мадонна досить часто вивозить усиновлених дітей на їхню батьківщину — в Малаві. У цих сімейних поїздках їх, як правило, супроводжують і рідні діти поп-зірки. Всі разом вони допомагають жителям бідної африканської країни в будівництві шкіл і розвитку системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, 63-річна Мадонна, захопившись пластикою, перестає бути схожою на себе.

Як повідомляла Politeka, 63-річна Мадонна з пляшкою в руці здивувала поведінкою і зовнішністю в спортзалі.

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