Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, не став тримати в собі хворобливі спогади і розкрив страшну сімейну таємницю.

Як пише Politeka.net, у суботу, 27 листопада, коли вся Україна вшановує День пам'яті жертв Голодомору, музикант вирішив зізнатися, що його родину також торкнулося це горе.

У себе в Instagram Святослав Вакарчук розповів, що його бабуся застала ті страшні дні, коли нищили українців і потім до кінця життя не могла їсти чорний хліб.

"Моя бабуся не хотіла їсти чорного хліба... Малим я не розумів чому. А потім, коли став старшим, усвідомив: він нагадував "хліб" тих страшних часів Голодомору, зліплений з чого-небудь... Вже пізніше вона розповідала про голодування і про те, як пережила ті страшні часи», - ділиться спогадами лідер групи «Океан Ельзи».

Вакарчук висловлює жаль, що мільйони українців, які не пережили Голодомор 1932-1933 років ,так і не змогли розповісти правду про знищення нашого народу сталінським режимом.

"Сьогодні о 16.00 запалимо свічку пам'яті, щоб згадати про всі жертви Голодомору. Нам дуже важлива ця колективна пам'ять, особливо сьогодні. Колективна пам'ять об'єднує. А єдність-найпотужніша зброя нації", - закликав Святослав.

Нагадаємо, що Вакарчук після від'їзду з України показав, кого несподівано зустрів: "дві легенди".

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