Фіналісти шоу "Танці з зірками" Артур Логай і Анна Кареліна згадали про перше враження один про одного і актор також подарував їй маленький подарунок.
Як повідомляє Politeka.net, фіналісти шоу "Танці з зірками" Артур Логай і Анна Кареліна відвідали "Твій день" і поділилися враженнями про свій шлях на проекті. Відео Артур Логай опублікував у своєму Instagram.
Анна Кареліна зізналася, що відразу відчула, що це її партнер. Артур же згадав, що коли на кастингу партнерок прийшла Аня, він відчув її енергію і любов до танцю, яка відчувалися у всьому, що вона робила.
Артур Логай зробив зворушливий подарунок Анні Кареліній від усіх чоловіків своєї сім'ї, який він попросив відкрити її у фіналі. А також Артур передав їй привіт від свого старшого сина Германа і зізнався, що малюк закоханий в неї.
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"Серед сім'ї Логай є один, який в неї закоханий. Мій старший син надіслав відео, де попросив передати Анні сюрприз, адже вона красива. Але тільки відкрити коробочку потрібно вже в фіналі. Те що всередині тобі дуже стане в нагоді у фіналі", - зазначив Артур Логай.
Користувачі Мережі розчулилися і написали хвалебні коментарі під відео: "Так мило. Артур один з кращих тат на планеті земля", "Дуже мило", "Любимки".
Нагадаємо, що Логай розповів, ким на Х-факторі була його обраниця, яка подарувала йому сина: старша на 8 років..
Як Politeka повідомляла, що українцям напередодні фіналу показали, що відбувалося за лаштунками "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що Логай висловився про роман між Поплавською і Соколовим з "Моя улюблена Страшко".