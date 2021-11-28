Яскраві моменти закулісся нового випуску талант-шоу "Україна має талант" показали в мережі, зокрема в кадр потрапив Євген Кот, заінтригувавши глядачів.

Як повідомляє Politeka.net, щотижня в діджитальному бекстейдж-шоу " Україна має талант» Jerry Heil показує все, що відбувалося за лаштунками під час зйомок телевізійних кастингів. Нарізку цікавих моментів показали на сторінці телеканалу СТБ в Instagram. (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема в кадр потрапили нові цікаві учасники.

Деякі з них навіть продемонстрували свою силу на Jerry Heil.

Здивував і один із суддів проекту танцюрист Євген Кот. "Викликайте поліцію!» - сказав він Jerry Heil.

Відзначимо, що Євген Кот також брав участь у шоу" Танцюють всі", і переміг у" Танцях з зірками", де був партнером актриси Ксенії Мішиної. Власне, разом з Мішиною він зараз сидить у журі програми "Україна має талант". Також за суддівським столом компанію їм склав комік і телеведучий Сергій Притула.

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