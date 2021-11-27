Відома співачка Світлана Лобода, яка не так давно презентувала пісню українською мовою, вирішила показати, як веселиться на курорті.

Світлана Лобода вирішила в цей раз відправитися на відпочинок в Дубай, причому артистці кожен раз вдається привернути увагу за допомогою цікавих нарядів. Оскільки артистка тримає фігуру у відмінній формі, вона з легкістю вибирає досить відкритий одяг.

В Instagram Лобода показала цікаве фото, зроблене під час одного з вечорів.

Світлана відзначилася на вечірній прогулянці в сукні-комбінації зі світло-салатового шовку, по подолу якого йшла лінія ніжного мережива. Поверх наряду Лобода накинула маскулінну сорочку, підкресливши жіночність своїх форм.

"Тепер нам літо буде тільки снитися....🌙» - писати Лобода під кадром.

Шанувальники відповіли:

"Відмінні слова для нової пісні😏 🔥❤️; рядок з пісні? 🔥❤️; Ого, Світлана, ваші ноги 😍; Яка гарна локація 😍 Які ноги, мрія кожної дівчини 😍; Прекрасна дівчина Лобода; Looks so perfect😍; Краса; Зірка моя😚🤗🔥; Чарівне фото!😍 🌛На вас можна дивитися нескінченно! Дуже красива!🔥 💯 🔝Розкішна жінка!».

Раніше співачка опублікувала нову серію фото. На кадрах Світлана Лобода разом зі своєю дочкою Євою позує на тлі свого особняка. Як відомо, будинок артистки знаходиться в Підмосков'ї в "Княжому озері". У цьому селищі живуть багато російські зірки.

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