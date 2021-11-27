Наречена колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу, яку не раз порівнювали з самою Кароліною, знову нагадала про себе новим яскравим кадром в Instagram.

Про саму дівчину і її особисте життя відомо вкрай мало, а її обранець Мурат Налчаджиоглу не поспішає розповідати про себе. Після розлучення з Кароліною він підтримує з нею дружні стосунки і завжди їздить відвідувати дочку в РФ.

Проте, чоловік вирішив рухатися далі і нещодавно оголосив про свої заручини з Лілією, з якою до цього встиг зустрітися кілька місяців. І хоча Мурата продовжують критикувати, він на випади не реагує.

Примітно, що під кадрами Лілія їй часто пишуть грубі коментарі, помічаючи, що вона не тільки нагадує колишню дружину Мурата, але і копіює її стиль. А сам чоловік взагалі робить фото копіями знімків з Лорак з минулого.

Як видно на новому кадрі, дівчина не реагує на критику і продовжує одягати те, що подобається.

"Ух яка 🔥; красуня🔥; красуня 😍; яка красива; ти така класна і, приємна!🔥 ; І ось знову як молода Лорак❤❤️; головне голова 😍 на місці і красиві ноги міцно стоять на землі❤ ️ красуня🔥;

Також Лілія вирішила повноцінно показати образ, в якому провела вечір.Лілія стояла на сходинках в короткій чорній сукні, повністю облягає її фігуру. Образ її доповнили чорні колготи, черевики на шпильці і маленька чорна сумочка.

На фото можна помітити невеликий "дефект": знімок був зроблений, коли Лілія піднімала руку, тому вона вийшла змащеною.

Нагадавши, екс-чоловік Лорак нарвався на критику за несподіваний кадр з молодою нареченою.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Ані Лорак вирішив покинути з дочкою Україну і похвалився прощальними моментами.

Також Politeka писала, що дочка Ані Лорак на відпочинку з батьком і його нареченою повторила образ своєї мами.