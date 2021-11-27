Томас Нойвірт, який більш відомий псевдонімом Кончіта Вурст, показав, як прикрасив своє тіло татуюваннями.
Як передає Politeka.net, вперше на весь світ Кончіта Вурст прославилася після перемоги на "Євробаченні" в 2014 році. Тоді бородата жінка, яка гарно співає, підірвала Європейський шоубізнес.
Однак, як стало відомо, за образом сміливою і ефектною дрег-квін стоїть співак Том Нойвірт, який любить епатувати публіку різними витівками.
Зараз у себе в Instagram Нойвірт розмістив пікантні знімки, на яких продемонстрував свої нові татуювання, якими він прикрасив шию, груди і руки.
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Шанувальники не залишили без уваги нове захоплення Томаса.
"Вау, Я люблю ❤️🔥❤️🔥💋💋💋💋 Ти такий чудовий",
"Хороші татухи",
"Частіше треба відчувати себе милим, це тобі йде, дорогий", - пишуть в мережі.
Нагадавши, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст в жіночому купальнику показала, в чому проведе літо.
Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст здивувала виглядом у повсякденному житті: кадри перевтілення.