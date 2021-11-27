Відомий актор Костя Войтенко, фіналіст шоу "Танці з зірками", опинився в центрі обговорення своїм талантом.
Як передає Politeka.net, Костянтин Войтенко на паркеті танцювального шоу виступає в парі з Роксоляною Маланчук і є претендентом на перемогу.
Костя прагне отримати заповітний кубок і у нього є всі шанси.
У себе в Instagram Войтенко вирішив поцікавитися у шанувальників, у нього більше виходить танцювати в парі або ж одному.
Дочка Ані Лорак звернулася за допомогою, засвітивши інтер'єр розкішного будинку: "Людоньки..."
Магнітна буря зіпсує українцям вихідні, розкрита сила удару: як убезпечити себе
Дочка Ані Лорак звернулася за допомогою, засвітивши інтер'єр розкішного будинку: "Людоньки..."
Обірвалося життя зірки фільму "Красуня" з Джулією Робертс: про трагедію мовчали майже місяць
Не стало радянського співака, чий голос звучав на головних світових сценах: "Його любили абсолютно всі"
"Хочу дізнатися вашу думку! Я сольник або бальник?",- запитав артист.
Користувачі Мережі вже висловилися, що думають: думки людей, як завжди розділилися.
"Безумовно сольник",
"Думаю головне-чудовий актор. Сольник більшою мірою. Але і бальник хороший",
"І сольник крутий👍 і бальник відмінний🔥 і Роксоляна така крута партнерка у вас! Щиро бажаю вам завтра Перемоги! Ви це заслужили💪",
"І сольник і бальник, молодець",
"Не ображайся, але ти сольник",
"Ґатунокалантен у всьому👏 👏 👏 👏 👏захоплююся, тримаю кулачки",
"Універсал однозначно",
"Бальник", - пишуть в мережі.
Нагадавши, українцям напередодні фіналу показали, що відбувалося за лаштунками "Танців з зірками": "Мішину не впізнати".
Як повідомляла Politeka, Зірка "Сватів" Кошмал засвітилася в обнімку з фаворитом "Танців з зірками" Войтенко: "світлий і палаючий".
Також Politeka писала, що Логая, який прорвався у фінал "Танців з зірками", рознесли в пух і прах:"Мішину мало не впустив".