Відомий актор Костя Войтенко, фіналіст шоу "Танці з зірками", опинився в центрі обговорення своїм талантом.

Як передає Politeka.net, Костянтин Войтенко на паркеті танцювального шоу виступає в парі з Роксоляною Маланчук і є претендентом на перемогу.

Костя прагне отримати заповітний кубок і у нього є всі шанси.

У себе в Instagram Войтенко вирішив поцікавитися у шанувальників, у нього більше виходить танцювати в парі або ж одному.

"Хочу дізнатися вашу думку! Я сольник або бальник?",- запитав артист.

Користувачі Мережі вже висловилися, що думають: думки людей, як завжди розділилися.

"Безумовно сольник",

"Думаю головне-чудовий актор. Сольник більшою мірою. Але і бальник хороший",

"І сольник крутий👍 і бальник відмінний🔥 і Роксоляна така крута партнерка у вас! Щиро бажаю вам завтра Перемоги! Ви це заслужили💪",

"І сольник і бальник, молодець",

"Не ображайся, але ти сольник",

"Ґатунокалантен у всьому👏 👏 👏 👏 👏захоплююся, тримаю кулачки",

"Універсал однозначно",

"Бальник", - пишуть в мережі.

Нагадавши, українцям напередодні фіналу показали, що відбувалося за лаштунками "Танців з зірками": "Мішину не впізнати".

Як повідомляла Politeka, Зірка "Сватів" Кошмал засвітилася в обнімку з фаворитом "Танців з зірками" Войтенко: "світлий і палаючий".

Також Politeka писала, що Логая, який прорвався у фінал "Танців з зірками", рознесли в пух і прах:"Мішину мало не впустив".