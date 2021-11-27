Молода дружина відомого українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова, у якої зараз серйозний конфлікт з екс-дружиною співака, розповіла, чим відрізняться розумна людина.

Як пише Politeka.net, 27-річна Катерина Репяхова вирішила подати до суду на екс-дружину Віктора Павлика Ларису Созаєву через регулярні образи. Крім того, саме її Репяхова запідозрила у шкідництві своєї блогерської діяльності.

Дружина Віктора Павлика зазначила, що в ситуації, що склалася, її дуже підтримує аудиторія.

Вона навіть опублікувала фрагмент одного з повідомлень.

"Є скандинавська приказка, яку багатьом з нас слід було б зробити девізом усього життя: «Північний вітер створив вікінгів». Звідки ми взяли, що спокійне життя, повне задоволення, відсутність труднощів і турбот здатні самі по собі зробити людей хорошими або щасливими? Найважливіше в житті полягає не в тому, щоб максимально використовувати свої успіхи. Кожен дурень здатний на це. Дійсно важливим є вміння отримувати користь з втрат. Це вимагає розуму; в цьому і полягає різниця між розумною людиною і дурнем», - йдеться в повідомленні.

"Знову Лору підколола", - відреагували фоловери на пост Катерина Репяхової.

Politeka писала, що Павлик жорстко звернувся до колишньої після скандалу з молодою дружиною: "я тобі нічого не винен»

Нагадаємо, що Дружина Віктора Павлика вирішила підправити свою зовнішність: кадри з клініки.

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