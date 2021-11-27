Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка нещодавно знялася в блокбастері "Вічні", раніше вражала своїми появами на червоній доріжці в сукнях з неймовірними вирізами.

Анджеліна Джолі багато років вважається затребуваною актрисою, яка за останні роки знімалася в нових стрічках лише пару раз. Проте, популярність актриси нітрохи не зменшилася.

І хоча вона рідко хвалиться перетвореннями, навіть скромний кадр зірки в Instagram набирає відразу мільйони переглядів. Шанувальники люблять згадувати також, як виглядала Джолі на світських вечорах, коли вела не закритий спосіб життя.

Як видно, в простій чорній сукні з високим вирізом на спині актриса зробила акцент не на фігурі, а на тату, кожне з яких означає щось своє для зірки. Сама Джолі зазвичай вибирає чорні сукні з закритим декольте. Але виріз на спині або стегні помітно розбавляє образ.

Зазвичай 46-річна актриса продовжує розбурхувати фантазію шанувальників, незважаючи на те, що давно не з'являється на людях у відвертих нарядах. На фан-сторінках регулярно публікують її архівні фото, де красуня козиряє своєю неймовірною фігуркою.

Відзначимо, що раніше Анджеліна Джолі регулярно брала участь у відвертих зйомках і навіть знімалася у фотосесіях без одягу.

Нагадаємо, що Джолі в зеленій сукні-балахоні прогулялася з донькою: кадри.

Як повідомляла Politeka, Джолі в білій сукні зачарувала видом на природі:"можна вічно спостерігати".

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