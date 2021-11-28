Внучка Національної легенди України Софії Ротару, Соня Євдокименко розповіла про свої плани на канікули і показала тренування.

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко зараз живе в Нью-Йорку, США. Там онука Ротару вчиться, робить перші кроки в шоу-бізнесі, а також знайшла собі нареченого-мільйонера, який встиг потрапити в список Форбс. Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На нових сторіс Євдокименко вирішила показати свого домашнього улюбленця-собаку. Також Соня запропонувала задавати їй питання.

"Коли на канікули до Києва?",- запитав фанат.

"19-го грудня", - відповіла Соня.

"Ти робиш кожен день зарядку?",- запитав другий фанат.

"Так, це вже перетворилося на звичку", - написала Євдокименко.

Також Соня додала кадри, на яких робить розтяжку, займаючись на килимку в спортзалі. Блогерка була в топіку і лосинах, дивуючи фігуркою.

Нагадаємо, внучка Ротару похвалилася розкішним відпочинком з нареченим і сім'єю

А ще Politeka писала, що внучка Софії Ротару насолоджується розкішним життям в Італії в обнімку з нареченим-мільйонером

Також Politeka повідомляла, що єдиний онук Софії Ротару здивував змінами в зовнішності поруч з сестрою



