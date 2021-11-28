Внучка Національної легенди України Софії Ротару, Соня Євдокименко розповіла про свої плани на канікули і показала тренування.
Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко зараз живе в Нью-Йорку, США. Там онука Ротару вчиться, робить перші кроки в шоу-бізнесі, а також знайшла собі нареченого-мільйонера, який встиг потрапити в список Форбс. Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На нових сторіс Євдокименко вирішила показати свого домашнього улюбленця-собаку. Також Соня запропонувала задавати їй питання.
"Коли на канікули до Києва?",- запитав фанат.
Нова біда наздогнала сім'ю хворої на рак "Моєї прекрасної няні" Заворотнюк: "Натиснули на найболючіше"
Нова біда наздогнала сім'ю хворої на рак "Моєї прекрасної няні" Заворотнюк: "Натиснули на найболючіше"
Не стало актора радянських фільмів і відомих серіалів: колеги повідомили про втрату
Творці "Майстер Шеф" заінтригували новим сезоном: Хіменес-Браво, Мартиновська і Ярославський знову в ділі
Снігопад і морози вдарять по Україні: синоптики розкрили дату різкої зміни погоди
"19-го грудня", - відповіла Соня.
"Ти робиш кожен день зарядку?",- запитав другий фанат.
"Так, це вже перетворилося на звичку", - написала Євдокименко.
Також Соня додала кадри, на яких робить розтяжку, займаючись на килимку в спортзалі. Блогерка була в топіку і лосинах, дивуючи фігуркою.
Нагадаємо, внучка Ротару похвалилася розкішним відпочинком з нареченим і сім'єю
А ще Politeka писала, що внучка Софії Ротару насолоджується розкішним життям в Італії в обнімку з нареченим-мільйонером
Також Politeka повідомляла, що єдиний онук Софії Ротару здивував змінами в зовнішності поруч з сестрою