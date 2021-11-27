Солістка групи Kazka Олександра Зарицька після власного вильоту з проекту «Танці з зірками» показала, як підтримує іншу пару.
Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася зворушливими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, в цьому сезоні Зарицька вирішила випробувати себе на міцність, взявши участь у «Танцях». Її партнером на паркеті був танцюрист Юрій Мєшков. Пара полюбилася глядачам і пройшла дуже далеко, проте в десятому ефірі все ж покинула проект.
Втім, на цьому історія Зарицької на "Танцях" не закінчилася. Співачка знову вийде на паркет у фіналі. На цей раз їй належить заспівати для іншої пари. Як розповіла в сторіз Зарицька, вона підтримає Ольгу Харлан і Дмитра Дікусара.
"Привіт всім. Ми приїхали на репетицію нашого номера для "Танців". Будемо співати для Олі і Діми...а ось і вона", - вимовляє на відео Зарицька.
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У цей момент до неї забавно перевалюючись підбігає Харлан.
"Ну Оля! Ну жіночніше!", - жартома обурюється Олександра.
Потім вона показала Харлан вже разом з Дікусаром.
"Хочу перерватися на невелику рекламу. Значить ось сидять переможці ... Дим, ну якесь ... продавай обличчям", - розсміялася Зарицька, коли помітила, що Дікусар виглядає не надто веселим.
Зазначимо, що цього разу у фіналі "Танців" за звання переможців боротимуться відразу три пари: Артур Логай і Анна Кареліна, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, а також Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук.
Нагадаємо, Дьомін висміяв Олександру Зарицьку з Kazka, показавши її розбитий телефон.
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Також Politeka писала, що Зарицька з KAZKA вміло підігріла чутки про роман з партнером Мєшковим.