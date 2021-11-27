Відомий український шоумен і ведучий проект "Маска" і" "Співають всі " Володимир Остапчук з пляшкою спиртного викликав шанувальників на відвертість.

Як пише Politeka.net, відомий телеведучий взяв участь у фотосесії для алкогольного бренду, а результатами він вирішив поділитися на особистій сторінці в Instagram.

На знімках Остапчук ефектно попозував у жовтому костюмі та білій сорочці.

На першому фото телеведучий тримає в правій руці склянку алкогольного напою, а лівою рукою чіпає жіночу ніжку.

Ще одна рука невідомої жінки гладить його по обличчю.

У публікації Остапчук попросив фанатів згадати самі Кльові вечори з друзьми і написати про це у нього в коментарях.

Фоллвери не пройшли повз і відреагували на прохання Володимира.

"Доогда-то я з друзями так погуляв (на першому курсі універу), що коли прийшов додому розплакався на очах у мами, тому що в голові говорив слова, а ротом вже немає",

" Круто🔥 🔥 🔥 🔥 🔥так, студентські роки були 🎉 🎉 🎉 🤯 🤯 🤯 🔥 🔥 🔥 є що згадати, але нічого дітям розповісти😂 😂 😂всі танцполи були наші)))"

" А ще ми під алкоголем полетіли в Париж в Діснейленд 😍. П'яні вирішили, купили квитки і за годину все організували, ще за годину зібралися і полетіли 😂обожнюю спонтанність з вірними друзями", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук показав незвичайний сувенір для дружини з відпочинку: "по-перше, вік...".

Раніше Politeka писала, що Остапчук здивував кадрами важкої ДТП:"влетів у бензовоз".

A ще Politeka повідомляла, що Христина Гірник зачепила українок порадою про кохання:"якість життя точно покращиться".