Відомий український шоумен і ведучий проект "Маска" і" "Співають всі " Володимир Остапчук з пляшкою спиртного викликав шанувальників на відвертість.
Як пише Politeka.net, відомий телеведучий взяв участь у фотосесії для алкогольного бренду, а результатами він вирішив поділитися на особистій сторінці в Instagram.
На знімках Остапчук ефектно попозував у жовтому костюмі та білій сорочці.
На першому фото телеведучий тримає в правій руці склянку алкогольного напою, а лівою рукою чіпає жіночу ніжку.
Ще одна рука невідомої жінки гладить його по обличчю.
Нова біда наздогнала сім'ю хворої на рак "Моєї прекрасної няні" Заворотнюк: "Натиснули на найболючіше"
Зірки радянської сцени не стало в госпіталі: він пішов занадто швидко і безжально
Син знаменитого Богдана Ступки розговорився про четвертий шлюб з молодшою на 20 років студенткою: "Я її називаю..."
Дві жінки з дітьми опинилися під колесами авто: деталі трагедії на Дніпропетровщині та кадри з місця
Снігопад і морози вдарять по Україні: синоптики розкрили дату різкої зміни погоди
У публікації Остапчук попросив фанатів згадати самі Кльові вечори з друзьми і написати про це у нього в коментарях.
Фоллвери не пройшли повз і відреагували на прохання Володимира.
"Доогда-то я з друзями так погуляв (на першому курсі універу), що коли прийшов додому розплакався на очах у мами, тому що в голові говорив слова, а ротом вже немає",
" Круто🔥 🔥 🔥 🔥 🔥так, студентські роки були 🎉 🎉 🎉 🤯 🤯 🤯 🔥 🔥 🔥 є що згадати, але нічого дітям розповісти😂 😂 😂всі танцполи були наші)))"
" А ще ми під алкоголем полетіли в Париж в Діснейленд 😍. П'яні вирішили, купили квитки і за годину все організували, ще за годину зібралися і полетіли 😂обожнюю спонтанність з вірними друзями", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Володимир Остапчук показав незвичайний сувенір для дружини з відпочинку: "по-перше, вік...".
Раніше Politeka писала, що Остапчук здивував кадрами важкої ДТП:"влетів у бензовоз".
A ще Politeka повідомляла, що Христина Гірник зачепила українок порадою про кохання:"якість життя точно покращиться".