Вокалістка групи The Hardkiss Юлія Саніна продовжує насолоджуватися відпочинком в райському місці.

Як пише Politeka.net, поки в Україні холодно, зірки вітчизняно шоу-бізнесу відлітають на відпочинок в спекотні країни. Не виключенням стала солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна.

Зараз вона з чоловіком Валерієм Бебко і 6-річним сином Данилом проводять відпустку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Юлія поділилася черговим яскравим контентом у себе в Instagram.

На фото видно, як сім'я на повну котушку насолоджується відпочинком в райському місці - столиці ОАЕ Абу Дабі.

Саніна з чоловіком і сином зупинилися в розкішному готелі, але зараз всі сім'єю вирушили на екскурсію і показали «східну» архітектуру.

Юлія приміряла червону коротку кофту з вирізом і довгими рукавами, а також джинсові шорти і завищеною талією.

"Час пригод", - лаконічно підписала яскраві знімки співачка.

Шанувальники захопилися зовнішнім виглядом зірки.

"Синок-красень"," Які ви класні", "Тобі 16 років, Юля?",

"Боже, Юля ви як лялечка, дуже приємно на вас дивитися", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Саніна без макіяжу вразила виглядом у звичайному житті.

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss раптово покинула Україну, звернувшись до шанувальників.

Також Politeka писала, що Саніна вразила видом з кільцем в носі.