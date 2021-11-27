Вокалістка групи The Hardkiss Юлія Саніна продовжує насолоджуватися відпочинком в райському місці.
Як пише Politeka.net, поки в Україні холодно, зірки вітчизняно шоу-бізнесу відлітають на відпочинок в спекотні країни. Не виключенням стала солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна.
Зараз вона з чоловіком Валерієм Бебко і 6-річним сином Данилом проводять відпустку в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Юлія поділилася черговим яскравим контентом у себе в Instagram.
Нова біда наздогнала сім'ю хворої на рак "Моєї прекрасної няні" Заворотнюк: "Натиснули на найболючіше"
Харлан показала чоловіка через якого покине Україну відразу після фіналу "Танців з зірками": "Уже куплений квиток..."
Дочка Ані Лорак звернулася за допомогою, засвітивши інтер'єр розкішного будинку: "Людоньки..."
Почнуться масові штрафи і конфіскації: що чекає українців після лютого 2022 року
Штраф до 8 тисяч гривень: українців чекає нова заборона з 10 грудня, подробиці
На фото видно, як сім'я на повну котушку насолоджується відпочинком в райському місці - столиці ОАЕ Абу Дабі.
Саніна з чоловіком і сином зупинилися в розкішному готелі, але зараз всі сім'єю вирушили на екскурсію і показали «східну» архітектуру.
Юлія приміряла червону коротку кофту з вирізом і довгими рукавами, а також джинсові шорти і завищеною талією.
"Час пригод", - лаконічно підписала яскраві знімки співачка.
Шанувальники захопилися зовнішнім виглядом зірки.
"Синок-красень"," Які ви класні", "Тобі 16 років, Юля?",
"Боже, Юля ви як лялечка, дуже приємно на вас дивитися", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Саніна без макіяжу вразила виглядом у звичайному житті.
Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss раптово покинула Україну, звернувшись до шанувальників.
Також Politeka писала, що Саніна вразила видом з кільцем в носі.