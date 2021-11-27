Український співак Макс Барських, який випустив новий кліп на рік «Tequila Sunrise», показав незвичайне відео хореографічної репетиції.

Як пише Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на сторінки поп-співака в Instagram (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

Гарячий красень і завидний наречений вирішив показати, як проходили репетиції першої танцювальної мізансцени з хореографом.

"Під час зйомок ми дещо поміняли в рухах. Я намагався відпустити себе і робити, як відчуваю. Який варіант вам подобається більше: той, що в залі, або той, який в підсумку вийшов на екрані? Діліться своєю думкою в коментарях!» ,- написав Макс Барських.

Шанувальники оцінили складну хореографію і пластику співака, вони назвали його трудягою, а кліп - приголомшливим.

"Обидва варіанти вогонь, але в кліпі ти перевершив себе",

"Танок приголомшливий, такі плавні, текучі і спокусливі рухи. 🔥",

"Той, що в підсумку вийшов просто топчик 🔥 👏 і взагалі ти такий трудяга у нас, така складна хореографія.. просто браво",

"Хореографія на вищому рівні. А яка пластика ммм. Дуже круто. Ви молодець", - висловилися в мережі.

Нагадавши, ведучий" Танців з зірками " Барських без сорочки вразив накачаним тілом.

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