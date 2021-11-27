Український комік Андрій Рибак, який брав участь у шоу «Холостячка» з Ксенією Мішиною, розповів про несподівані пригоди в подорожі з коханою.
Як пише Politeka.net, один з фаворитів Мішиної на "Холостячці" і друг переможця цього шоу Олександра Еллерта Андрій Рибак поділився новим постом в Instagram.
Після своєї появи на "Холостячку" Рибак повернувся до колишньої коханої-моделі на ім'я Аліна. З тих пір пара весь час разом і, судячи з численних спільних фото і відео, вони дійсно щасливі.
У новому пості Рибак вирішив розповісти про те, як вони з Аліною з'їздили в невелику подорож.
"Підсумок нашої міні-подорожі:
- Черкаси
- Музей Тараса Шевченка
- Огидний хот-дог на заправці
- Запитати у п'яного мужика з лопатою дорогу
Куди ще порадите з'їздити?!", - написав комік.
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Він поділився спільним фото з Аліною, на якому пара стояла, притулившись один до одного і щасливо посміхалася.
Підписники гумориста тут же відреагували.
"Коміки ви наші!", "Найпрекрасніші", "красива пара", "в загс", "Улибашка Ви хороші", - пишуть люди.
Нагадаємо, друг Олександра Еллерта Рибак розговорився про конфузи і Особистому.
Як повідомляла Politeka, Рибак з "Холостячки" показав, як виглядав до популярності і знайомства з Мішиною.
Також Politeka писала, що друг Олександра Еллерта Рибак пожартував над коханою, яка мріє про весілля.