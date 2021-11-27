Іванна Онуфрійчук, яка стала ведучою в новому сезоні "Танців з зірками", зізналася, що її шикарне весілля з коханим-мільйонером було практично спонтанним.
Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новими подробицями у своєму Instagram.
Як відомо, Онуфрійчук нещодавно вийшла заміж за бізнесмена з Казахстану на ім'я Алмаз. Раніше пара зіграла весілля на Мальдівах, а 11 листопада вони офіційно розписалися в Україні. При цьому торжество виявилося по-справжньому розкішним, з двома шикарними сукнями, розшитими бісером і різними каменями.
При цьому Онуфрійчук стверджує, що церемонія була організована в максимально короткі терміни.
"Організувати весілля менше, ніж за тиждень-реально! У нас з коханим спонтанно з'явилася можливість вступити в шлюб в Україні і ми вирішили нею скористатися. Хотілося влаштувати справжнє свято для себе і близьких", - написала Іванна.
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Вона поділилася відео, в якому показала добірку пам'ятних моментів торжества. Вони виглядали ніби кадри з голлівудського фільму.
Шанувальники Онуфрійчук тут же відреагували.
"Це було вогонь! Я думаю, що це-офіційний рекорд", "це було дуже феєрично, бомбезне свято організували щастя Вам молодята", "Космічна історія кохання. Це було неймовірно", "нехай чарівна казка триває вічно", - пишуть люди.
Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук чесно розповіла про роботу в прямому ефірі.
Як повідомляла Politeka, ведуча "Танців з зірками" і дружина мільйонера Онуфрійчук показала українцям, на що витрачає гроші.
Також Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук розкрила таємницю своїх двох весіль з мільйонером.