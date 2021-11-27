Відомий український співак і фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук емоційно висловив свої почуття з приводу трагедії, яку пережив український народ.
Як пише Politeka.net, артист поділився щирим постом в Instagram у День пам'яті жертв голодоморів.
У четверту суботу листопада українці традиційно згадують жертв голоду в країні 1932-1933 років. У цей пам'ятний день о 16:00 по всій країні оголошується хвилина мовчання, після чого люди можуть взяти участь в акції «Запали свічку» і принести свічки до пам'ятників жертвам.
Судячи з опублікованого знімка, Вакарчук також взяв участь у цій акції. На фото співак стоїть, схиливши голову перед палаючими біля основи пам'ятника свічками.
"Щороку, ставлячи свічку пам'яті перед монументом Голодомору, відчуваєш ком у горлі від усвідомлення того жаху, який тоді творився. І щороку там же-відчуваєш впевненість, бачачи поруч з собою людей, які розуміють це так само", - написав Виконавець.
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У коментарях українці підтримали його думки.
"Вічна пам'ять", "хочеться кричати, плакати аж хрипить, не дай людям Боже ще раз в цьому жити...", "Пам'ятаємо", - пишуть люди.
Нагадаємо, сім'ю Вакарчука з "Океан Ельзи" торкнулося горе, подробиці.
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