Відомий український співак і фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук емоційно висловив свої почуття з приводу трагедії, яку пережив український народ.

Як пише Politeka.net, артист поділився щирим постом в Instagram у День пам'яті жертв голодоморів.

У четверту суботу листопада українці традиційно згадують жертв голоду в країні 1932-1933 років. У цей пам'ятний день о 16:00 по всій країні оголошується хвилина мовчання, після чого люди можуть взяти участь в акції «Запали свічку» і принести свічки до пам'ятників жертвам.

Судячи з опублікованого знімка, Вакарчук також взяв участь у цій акції. На фото співак стоїть, схиливши голову перед палаючими біля основи пам'ятника свічками.

"Щороку, ставлячи свічку пам'яті перед монументом Голодомору, відчуваєш ком у горлі від усвідомлення того жаху, який тоді творився. І щороку там же-відчуваєш впевненість, бачачи поруч з собою людей, які розуміють це так само", - написав Виконавець.

У коментарях українці підтримали його думки.

"Вічна пам'ять", "хочеться кричати, плакати аж хрипить, не дай людям Боже ще раз в цьому жити...", "Пам'ятаємо", - пишуть люди.

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