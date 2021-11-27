Відомий український хореограф Євген Кот похвалився своєю дружиною, Наталією Татаринцевою, яка виступила на шоу "Україна має талант", де він сидить у журі.
Як пише Politeka.net, незвичайне возз'єднання сімейної пари відбулося в новому ефірі шоу "Україна має талант". Наталя вирішила на всю країну показати, що в її родині талановитий не тільки зірковий чоловік. Для цього дівчина прийшла на популярне шоу і влаштувала вражаючий виступ на пілоні.
В результаті судді вирішили пропустити її до фіналу, хоча те, що Кот сидить в журі, збентежило деяких.
У своєму Instagram танцюрист поділився відео, на якому чуттєво цілує дружину за лаштунками.
"Ну що дивилися? Мені здається я стільки не плакав вже давно! Але можу сказати тільки одне, що дуже пишаюся своєю дружиною!", - написав танцюрист.
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Українці відреагували на його пост.
"Це просто приголомшливо! Краса, грація, легкість і нереально сильно і емоційно! Браво", "Плакала з вами! Нереально! Супер!", "Дуже красиво і ніжно", "Просто без слів ... це супер класно", "Женя, ваша Наталя-мега талановита", "це було божественно красиво Наталя гідна перемоги!",- пишуть люди.
Нагадаємо, давній суперник Жені Кота заявився на "Україна має талант".
Як повідомляла Politeka, суддя "Україна має талант" Євген Кот у розстебнутій сорочці підкорив українок.
Також Politeka писала, що дружина Жені Кота з'явилася на "Україна має талант", Притула мовчати не став.