Відомий український хореограф Євген Кот похвалився своєю дружиною, Наталією Татаринцевою, яка виступила на шоу "Україна має талант", де він сидить у журі.

Як пише Politeka.net, незвичайне возз'єднання сімейної пари відбулося в новому ефірі шоу "Україна має талант". Наталя вирішила на всю країну показати, що в її родині талановитий не тільки зірковий чоловік. Для цього дівчина прийшла на популярне шоу і влаштувала вражаючий виступ на пілоні.

В результаті судді вирішили пропустити її до фіналу, хоча те, що Кот сидить в журі, збентежило деяких.

У своєму Instagram танцюрист поділився відео, на якому чуттєво цілує дружину за лаштунками.

"Ну що дивилися? Мені здається я стільки не плакав вже давно! Але можу сказати тільки одне, що дуже пишаюся своєю дружиною!", - написав танцюрист.

Українці відреагували на його пост.

"Це просто приголомшливо! Краса, грація, легкість і нереально сильно і емоційно! Браво", "Плакала з вами! Нереально! Супер!", "Дуже красиво і ніжно", "Просто без слів ... це супер класно", "Женя, ваша Наталя-мега талановита", "це було божественно красиво Наталя гідна перемоги!",- пишуть люди.

Нагадаємо, давній суперник Жені Кота заявився на "Україна має талант".

Як повідомляла Politeka, суддя "Україна має талант" Євген Кот у розстебнутій сорочці підкорив українок.

Також Politeka писала, що дружина Жені Кота з'явилася на "Україна має талант", Притула мовчати не став.