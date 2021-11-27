Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми «Майстер Шеф» Ектор Хіменес-Браво показав несподіване відео, на якому вони з мамою стали "жертвами пограбування".

Як пише Politeka.net, шоумен поділився новими кадрами в Тіктоку.

Як відомо, Ектор виріс у небагатій колумбійській родині. Кулінар спочатку переїхав до Канади, потім поїздив по світу, і тільки після цього влаштувався в Україні. Весь цей час його сім'я залишалася на батьківщині. Однак, нещодавно мама Хіменес-Браво прилетіла відвідати його в Україну.

Шеф-кухар тут же почав показувати чарівну жінку своїм шанувальникам, публікуючи милі спільні кадри. Цього разу він вирішив зняти з нею кумедний ролик.

На відео Ектор і його мама сидять поруч на дивані, а до них підходить невідома дівчина з іграшковим пістолетом.

"Руки вгору, це пограбування!", - вигукує вона.

У цей момент Хіменес-Браво з мамою дійсно підкидають вгору руки, проте пістолет «стріляє» всього лише чупа-чупсом. Ектор приймає частування, а його мама весело сміється.

"Класні! Обожнюю вас!", "Привіт вам з мамою з Києва", "ви дуже позитивна людина", - прокоментували відео шанувальники шеф-кухаря.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" на відпочинку з мамою зізнався, що закоханий.

Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво заінтригував кадрами зі схожою на нього дитиною.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво влаштував догану учасникам "майстер Шеф" після їх ганьби.