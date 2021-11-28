Забавний момент із зірковими детективами Андрієм Данилком (Вєркою Сердючкою) і Настею Каменських на шоу "Маска" потрапив на камери.

Співачка Настя Каменських давала інтерв'ю ведучій бекстейджу "Маска 2" блогерці Нателлі Кірс, коли в кадрі раптово з'явилися Андрій Данилко та Інна Білоконь (мама Вєрки Сердючки). Відео опубліковано на YouTube, передає Politeka.net.

Кірс цікавилася у Каменських, що означає її образ в останньому випуску "чорна малина", коли поруч виникла знаменита парочка. Вони кружляли навколо блогерки та співачки, а мама Сердючки ще й показувала язик.

"Є такі павуки, вбивчі, як наші герої в кадрі... Спасибі, Андрію Михайловичу! Я його все чекаю на інтерв'ю, а він не приходить і лізе, нам заважає", - не витримала Кірс.

На цих словах, Данилко, який осоромився перед Каменських, пішов з кадру, а співачка продовжила розповідати про свій образ.

"Я просто зрозуміла, що я якась цукерка, а я вже цукеркою була, потім я почала думати, що ще може бути смачного, і згадала, що є чорна малина", - зазначила Настя.

Родзинкою її образу був головний убір з вуаллю.

"Важко ходити в цій вуалі, тому що потім, коли її знімаєш, все рябіє", - зізналася Каменських.

"Але класно, ви хоча б не завжди помічаєте ту ганьбу, яка діється поруч...",- відмітила, в свою чергу, Нателла.

"Вони ж балуються, це ж шоу, а на шоу потрібно бути веселими!", - не погодилася з нею співачка.

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