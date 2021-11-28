Співачка Світлана Лобода, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала, як проводить час з мамою і дочками, опублікувавши знімки в Instagram.
Як пише Politeka.net, Світлана Лобода стала успішною співачкою. Зірка переїхала після 2014 року жити в Росію, де тепер живе і будує кар'єру. У Світлани є дочка Євангеліна, яка з'явилася на світ в 2011 році. У 2018 році Лобода народила другу дочку - Тільду. Зірка також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Лобода була в леопардовому бікіні. Зірка сиділа поруч з мамою Наталією і дочками Евангеліною і Тільдою.
"Мамуля, дівчатка мої, люблю вас", - написала Світлана під фото.
Алла Пугачова не змогла стримати емоцій через трагедію з близьким другом: "Поки жива, буду..."
Каменських грайливо підняла футболку і показала, якими формами спокушає Потапа вдома: фото
Нова біда наздогнала сім'ю хворої на рак "Моєї прекрасної няні" Заворотнюк: "Натиснули на найболючіше"
Не стало актора радянських фільмів і відомих серіалів: колеги повідомили про втрату
52-річна Лопес в шовковому халатику побешкетувала на вулиці, показавши ідеальний відпочинок: кадри
Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
"Улюблені", "красиві 4 принцеси", "нехай над вашою сім'єю завжди світить сонечко, ми вас любимо", " Любіть близьких! Цінуйте! Час не повернути назад, і якщо у вас є можливість зателефонувати своїм батькам, зробіть це!".
Нагадаємо, Лобода засвітила свої двоповерхові хороми з колонами по сусідству з російськими зірками
А ще Politeka писала, що Лобода розговорилася, чому втекла з України і як її тут переслідували
Також Politeka повідомляла, що Лобода в крихітній сукні-комбінації хвалилася нескінченними ногами