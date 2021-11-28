Українська актриса Даша Петрожицька, яка зіграла головну роль в серіалі "Папік", показала кадри з проб, які вона проходила в новий проект.

Як повідомляє Politeka.net, Даша Петрожицька є однією з найбільш затребуваних молодих актрис. Її все частіше кличуть в популярні проекти після оглушливого успіху серіалу "Папік". Найближчим часом вийде відразу кілька серіалів за участю зірки. Але, схоже, попереду ще багато серйозних проектів.

В Instagram Петрожицька показала, як проходила проби для нового проекту. Вона не змогла стримати емоції і буквально "вмирала" від сміху.

"Це були проби. Ми сміялися як могли", - підписала фото зірка.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів.

"Дарина дуже красива", "Посмішка-космос", "Красуня, обожнюю її, така промениста посмішка", "неймовірна", "Кайфова", "Клас! Чекаємо нову роль на екранах», «завжди отримую від тебе промінчики тепла і життєрадісності. Дякую», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Даша Петрожицька налякала "шрамом" на всю спину:"Аж не по собі, дивлячись на таке".

Як повідомляла Politeka, Петрожицька засвітилася в компанії відомого актора: "О, Масік і Лізка".

Також Politeka писала, що Петрожицька приспустила блузу заради ефектного кадру:"Ну просто з розуму зійти".