Українська співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, вразила сімейними розвагами з дочками і чоловіком.
Як повідомляє Politeka.net, Камалія вирішила записати новорічну пісню зі своєю сім'єю. У звукозаписну студію вона привела своїх дочок і чоловіка. Артистка вирішила показати шанувальникам процес запису і провела прямий ефір.
"Записали всією сім'єю новорічну пісню у @andrey_ignatchenko_iksiy_music", - підписала відео зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Неймовірна пісня, чекаємо на всіх радіостанціях", "Прекрасно милашка, ти прекрасна", "Вітаю з новим чарівним хітом!", "Молодці", «Яка у вас дружна сім'я», "Супер, така крута атмосфера", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що чоловік Камалії у всьому підтримує свою зіркову дружину. Він регулярно з'являється з нею на світських заходах, а також буває на її концертах і змаганнях, в яких артистка бере участь. Разом пара з 2003 року.
Нагадаємо, що Камалія "увігнала у фарбу" відому співачку: "ми ростили її...".
Як повідомляла Politeka, Камалія раптово з'явилася в компанії Поплавського:"дорогий наставник".
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