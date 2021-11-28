Українська співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, вразила сімейними розвагами з дочками і чоловіком.

Як повідомляє Politeka.net, Камалія вирішила записати новорічну пісню зі своєю сім'єю. У звукозаписну студію вона привела своїх дочок і чоловіка. Артистка вирішила показати шанувальникам процес запису і провела прямий ефір.

"Записали всією сім'єю новорічну пісню у @andrey_ignatchenko_iksiy_music", - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Неймовірна пісня, чекаємо на всіх радіостанціях", "Прекрасно милашка, ти прекрасна", "Вітаю з новим чарівним хітом!", "Молодці", «Яка у вас дружна сім'я», "Супер, така крута атмосфера", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що чоловік Камалії у всьому підтримує свою зіркову дружину. Він регулярно з'являється з нею на світських заходах, а також буває на її концертах і змаганнях, в яких артистка бере участь. Разом пара з 2003 року.

Нагадаємо, що Камалія "увігнала у фарбу" відому співачку: "ми ростили її...".

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