Учасник "Холостячки" Максим Тарапата, який був відкинутий Златою Огневич на останньому ефірі, відповів своїм ненависникам.

Як передає Politeka.net, в останньому випуску проєкту "Холостячка" відбулися різкі зміни. Максима Тарапату, якому віщували перемогу, відкинула Злата Огневич. І також повернувся фаворит українок Роман Свечкоренко через кілька випусків.

Так, цього разу учасник "Холостячки" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Максим Тарапата з еклером в руках вирішив відповісти Своїм ненависникам після вильоту з проєкту.

"На проєкті для мене було чимало одкровень, але так само і цікаві спостереження... абсолютно новий досвід стосується критики, скепсису і хейта.



Хочу уточнити, що нормально ставлюся до критики, помічав багато для себе не раз.



Але я звернув увагу на те, як важливо людям знаходити негатив.



І що цікавіше, коли, на перший погляд, не вдається його знайти, то позитивні якості можуть стати негативними!

Турбота і залицяння "намагається догодити!";

Компліменти та ніжність до жінки - "точно підлиза!";

Нормальні погляди на життя - "солодко стелиш!";

Чути партнера і готовність до компромісів - безхребетність і відсутність думки.



І я задаюся питанням: чому ми так пильно розшукуємо підступ? Невже настільки простіше сприймати чорнуху? Адже ми всі хочемо бути щасливими та коханими. Але як пустити у своє життя любов і турботу, якщо спочатку піддавати ці речі сумніву?



Очевидно, що витоки скепсису лежать в набутому досвіді. І у кожного були розчарування, помилки та зради. Накопичені запобіжники у вигляді упереджень "а не може бути все добре!" ніби як захищають, але більше заважають!

Зацикленість на пошуках підступу в результаті й не дає шансу прийти в життя добру і любові. Самі себе обмежуємо, знову переконуємося в упередженнях - замкнуте коло!



На "біле" не потрібно говорити "чорне", як і навпаки. Для брехні, лицемірства і зради є свої слова і характеристики.

Але коли нас люблять, несуть в життя турботу і добро - потрібно вміти це приймати, і давати собі шанс на щастя.



Всім добра!", — відповів Максим Тарапата.

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