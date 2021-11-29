Учасник "Холостячки" Максим Тарапата, який був відкинутий Златою Огневич на останньому ефірі, відповів своїм ненависникам.
Як передає Politeka.net, в останньому випуску проєкту "Холостячка" відбулися різкі зміни. Максима Тарапату, якому віщували перемогу, відкинула Злата Огневич. І також повернувся фаворит українок Роман Свечкоренко через кілька випусків.
Так, цього разу учасник "Холостячки" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Максим Тарапата з еклером в руках вирішив відповісти Своїм ненависникам після вильоту з проєкту.
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"На проєкті для мене було чимало одкровень, але так само і цікаві спостереження... абсолютно новий досвід стосується критики, скепсису і хейта.
Хочу уточнити, що нормально ставлюся до критики, помічав багато для себе не раз.
Але я звернув увагу на те, як важливо людям знаходити негатив.
І що цікавіше, коли, на перший погляд, не вдається його знайти, то позитивні якості можуть стати негативними!
Турбота і залицяння "намагається догодити!";
Компліменти та ніжність до жінки - "точно підлиза!";
Нормальні погляди на життя - "солодко стелиш!";
Чути партнера і готовність до компромісів - безхребетність і відсутність думки.
І я задаюся питанням: чому ми так пильно розшукуємо підступ? Невже настільки простіше сприймати чорнуху? Адже ми всі хочемо бути щасливими та коханими. Але як пустити у своє життя любов і турботу, якщо спочатку піддавати ці речі сумніву?
Очевидно, що витоки скепсису лежать в набутому досвіді. І у кожного були розчарування, помилки та зради. Накопичені запобіжники у вигляді упереджень "а не може бути все добре!" ніби як захищають, але більше заважають!
Зацикленість на пошуках підступу в результаті й не дає шансу прийти в життя добру і любові. Самі себе обмежуємо, знову переконуємося в упередженнях - замкнуте коло!
На "біле" не потрібно говорити "чорне", як і навпаки. Для брехні, лицемірства і зради є свої слова і характеристики.
Але коли нас люблять, несуть в життя турботу і добро - потрібно вміти це приймати, і давати собі шанс на щастя.
Всім добра!", — відповів Максим Тарапата.
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