Співачка Elen Smile з Вінниці прийшла на "Україна має талант", де заспівала авторську пісню, чим розсердила суддів проекту.

Як пише Politeka.net, "Україна має талант" - це популярне українське шоу, яке повернулося в новому форматі після перерви на кілька років. Суддями стали Сергій Притула, Женя Кот і Ксенія Мішина. А в шостому випуску запросили спеціальну суддю-олімпійську чемпіонку з фехтування Ольгу Харлан. У новому випуску на шоу прийшла співачка з Вінниці Elen Smile.

Під час виступу дівчина заспівала пісню свого авторства про Україну. Судді забракували виступи співачки-початківця. Сергій Притула висловився про творчість дівчини з Вінниці:

"Це той випадок, коли нам здавалося дно, але знизу постукали. Одягти вишиванку, начепити віночок, співати про сала на шоу "Україна має талант" у 30-річчя Незалежності підкреслюючи цим не просто шароварщину, а шароварну шароварщину. Те що ви робите, настільки жахливо. Це дуже велика шкода українській культурі та українській пісні. Говорити про нашу солов'їну мову в такий спосіб-це знущання".

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Як же хочеться повернути той формат шоу, що був раніше!Кастинги по містах, фріки і нормальні люди, справжні виступи. А не все це", "перш , ніж випускати на сцену, прочитайте хоч текст , хто небудь, про що буде учасник співати", "згідно коментаторам людей. Це дійсно просто жахливо. А ще й страшно тому, що людина не розуміє, що вона робить".

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