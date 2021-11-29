Відомий український ведучий Володимир Остапчук вибачився перед українцями після гучного скандалу через вечірку в День пам'яті жертв голодоморів.
Як передає Politeka.net, ведучий шоу "Маска" прокоментував те, що трапилося на своїй сторінці в Instagram.
Минулої суботи, 27 листопада, українці згадували про жертви голоду в Україні 1932-1933 років. У цей день традиційно проходить хвилина мовчання, а люди несуть свічки до пам'ятників загиблим.
Однак, Остапчук у такий трагічний день поділився в Instagram кадрами, які деякі українці вважали неналежними. Як з'ясувалося, ввечері шоумен вів у Львові БДСМ-вечірку, де зібралися відомі блогери.
Зокрема, ведучий розмістив у сторіз кадри з величезним столом, заставленим їжею, за яким зібралися задоволені гості.
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"Блогерська голодна туса", - підписав кадри ведучий, додавши сміється смайлик.
Після хвилі обурення в соцмережах Остапчук увечері 29 листопада вирішив принести свої вибачення.
Шоумен зізнався, що сам не може зрозуміти, чому в момент публікації не подумав про те, який це був день, і як можна трактувати його напис на кадрах.
"Ніяким чином мої сторізи не мали відношення до Дня пам'яті. Я розумію, що це мене не виправдовує, і часом секундне недумання може мати непоправні наслідки. Я не можу повернутися в минулу суботу і змінити свій вчинок, але я можу вибачитися за нього. Як завжди шаную і поважаю День пам'яті жертв Голодомору", - написав ведучий.
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