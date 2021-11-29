Відома українська співачка Аліна Гросу розповіла про те, як репетиції перед сольним концертом мало не закінчилися для неї трагедією.
Про небезпечний випадок зірка розповіла в програмі "Зірковий шлях», передавати Politeka.net.
Днями Гросу провела сольний концерт у Києві. Виступ співачки не обійшлося без незвичайних номерів. Під час одного з них Гросу треба було парити над залом, піднявшись в повітря на канаті.
Співачка зізналася, що під час репетицій цього номера вона ледь не загинула.
"На репетиції один раз піднялися - все супер. Другий раз погано пристебнула руку і з повітря кричу: "Випаду зараз! Спустіть!", - розповіла Аліна.
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Цей інцидент не пройшов для неї безслідно. Так, співачка показала на камеру червоні сліди від каната на своєму зап'ясті. Вона зазначила, що зараз пошкодження вже трохи зажили.
"Ні, зараз-то все норм ... вже майже. Взагалі воно вже трохи зажило. А так у мене руки сині від канатів", - розповіла співачка.
Нагадаємо, Аліна Гросу прямо на балконі блиснула формами в мереживному комбінезоні.
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