"У мене руки сині від канатів"

Відома українська співачка Аліна Гросу розповіла про те, як репетиції перед сольним концертом мало не закінчилися для неї трагедією.

Про небезпечний випадок зірка розповіла в програмі "Зірковий шлях», передавати Politeka.net.

Днями Гросу провела сольний концерт у Києві. Виступ співачки не обійшлося без незвичайних номерів. Під час одного з них Гросу треба було парити над залом, піднявшись в повітря на канаті.

Співачка зізналася, що під час репетицій цього номера вона ледь не загинула.

"На репетиції один раз піднялися - все супер. Другий раз погано пристебнула руку і з повітря кричу: "Випаду зараз! Спустіть!", - розповіла Аліна.

Цей інцидент не пройшов для неї безслідно. Так, співачка показала на камеру червоні сліди від каната на своєму зап'ясті. Вона зазначила, що зараз пошкодження вже трохи зажили.

"Ні, зараз-то все норм ... вже майже. Взагалі воно вже трохи зажило. А так у мене руки сині від канатів", - розповіла співачка.

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