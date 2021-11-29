Відомий хореограф і суддя шоу «Україна має талант» Євген Кот вразив домашнім трюком з гімнасткою-дружиною Наталією Татаринцевою, яка раніше прорвалася у фінал проекту.

Танцюрист поділився новим коротким відео на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На кадрах зіркова парочка продемонструвала свої вражаючі вміння. Так, Кот в одних піжамних штанях сидів на підлозі, притулившись до стіни. В цей час Татаринцева у спортивній Білій білизні стояла на руках у чоловіка на плечах. Гімнастка ефектно зігнула ноги, демонструючи, що знаходиться у відмінній формі.

У підписі до відео Кот зазначив, що насправді вони з дружиною хотіли похвалитися своїм новим телевізором.

Втім, шанувальники не змогли втриматися, щоб не прокоментувати трюк артистів.

"Вау дуже красиво", "ви чудові", "Браво! Захоплення!", "Зараз піду з чоловіком повторювати цей трюк, може і не вийде, але виглядає красиво", "такі талановиті", "а я дивлюся на підтримку і баланс один одного", "а я дивлюся на шикарний вигин тіла і погляд один на одного", "Ідилія! Гармонія!",- пишуть люди.

Відзначимо, що раніше Татаринцева виступила на "Україна має талант", показавши танець на пілоні. Гімнастка пройшла у фінал шоу, вразивши інших суддів, в той час як її чоловікові довелося чекати результатів за лаштунками, щоб уникнути звинувачень у нечесному суддівстві.

Нагадаємо, Женя Кот не стримав емоцій після виступу дружини на "Україна має талант".

Як повідомляла Politeka, закулісся шоу "Україна має талант" з Женею Котом і Jerry Heil показали в мережі.

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