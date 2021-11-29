Відома співачка і кума Дзідзьо Оля Цибульська в новому відео показала, чому її вчить шестирічний син Нестор, і як вони розважають один одного вдома.

Як пише Politeka.net, співачка вирішила показати свою більш забавну сторону в новому відео, яке вона опублікувала в Instagram.

Цибульська разом зі своїм чоловіком виховує шестирічного сина Нестора, який цього року пішов у перший клас. І хоча співачка проводить багато часу на зйомках, вона зізнається, що завжди поспішає додому, щоб якомога більше часу провести з сином.

На новому відео Цибульська показала, як вони з Нестором веселяться удвох вдома. Мама і син включили музику і почали забавно танцювати під неї, не піклуючись про те, як смішно вони будуть виглядати.

"З Нестором я вчуся щиро кайфувати від себе і світу", - зізналася співачка в підписі до відео.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Це прекрасно", "Ви самі кльові! Люблю", "Круто вийшло! Залипла!", "Так і є. Кайфуй по повній", "прикольний малий, артистичний", - пишуть люди.

Нагадаємо, кума Цибульська, засвітивши чоловіка, якого приховує, розповіла про велику невдачу.

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