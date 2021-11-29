"Як ніколи до речі"

Співачка Христина Соловій, яка полюбилася публіці після участі в шоу «Голос країни», де вона була фавориткою фронтмена «Океану Ельзи» Святослава Вакарчука, підкорила новим образом з легким макіяжем.

Як пише Politeka.net, Христина Соловій - вперше привернула до себе увагу на проекті "Голос країни". Артистка була в команді Святослава Вакарчука, який згодом став її продюсером. Після шоу Соловій побудувала вельми успішну кар'єру.

Артистка активно веде свою сторінку в Instagram, де часто ділиться знімками. У новій публікації вона показала себе в стильному образі. На фото Соловій позувала в чорних брюках і короткому червоному піджаку з золотими гудзиками. На обличчі артистки було мінімум косметики, а її волосся було злегка завиті.

Варто відзначити, що цей наряд був несхожий на звичний стиль Соловій.

Шанувальники не змогли пройти повз її фото.

"Зайченя", "така красива", "Лук вогонь. Дуже стильно", "в цьому стилі тебе прям не впізнати", "Вау! Який стиль!", "Красива - як леді!", "Червоний колір як ніколи до речі Крісті", - пишуть люди.

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