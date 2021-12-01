Відома співачка Анна Трінчер показала інтер'єр квартири, в якій вони з нареченим живуть перед весіллям, а він назвав вартість оренди.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Анна Трінчер, яка нещодавно стала нареченою блогера Олександра Волошина, показала в Instagram-сторіс кадри зі знімної квартири, в якій живе разом з коханим. Тим часом блогер назвав вартість оренди, але ані це не сподобалося.

На одній зі сторіс Анна і Олександр сидять в кафе, і вона радісно повідомляє шанувальникам, що збирається показати їм їх нову квартиру.

"Ми з зайчиком нарешті покажемо вам квартиру", - радісно повідомляє Тринчер на камеру. У цей момент Волошин каже: "Дві тисячі доларів платимо, навіть більше, а ще не показали". Співачка тут же змінилася в особі і сумно запитує у нареченого: "Навіщо понтуватися?"

Далі на кількох сторіс Анна показує себе, мабуть, в тій самій квартирі. Видно, що вона дуже простора і з мінімалістичним пастельним інтер'єром, великими вікнами і красивою кухнею.

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