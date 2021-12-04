Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, чому не хоче більше брати участь у проекті.

Ілона Гвоздьова цього року заявила, що більше не братиме участі в шоу "Танці з зірками", пише Politeka.net. У своєму Instagram артистка коментувала виступи пар п'ятого сезону, і оскандалилася критикою пари MELOVINа і Лізи Русиної. Примітно, що вона з ними навіть виступила на паркеті в тріо.

Однак в нових сторіс Instagram Ілона Гвоздьова заявила, що більше ніколи не братиме участі в "Танцях з зірками". Такою була реакція танцівниці на інтерв'ю колишніх учасників і стар-продюсера проекту на Ютуб-каналі AGASI SHOW.

"Я переконалася ще раз, що мені більше нічого сказати про це шоу, і шоу точно не про танці і мистецтво... а просто спалах скандалів і розслідувань", - написала танцівниця.

Також Ілона Гвоздьова висловилася, що п'ятий сезон подавався глядачам так, ніби до цього на проекті не було справжніх професіоналів.

"Дозволю собі не погодитися, що вони були кращими за нас!",- поділилася одкровенням хореограф, і зазначила, що вони також багато працювали.

"На цьому, мабуть, і все, більше нічого додати про ці наші танці! Єдина нова танцівниця, яка забрала моє серце - це Анна Кареліна", - написала Ілона Гвоздьова.

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