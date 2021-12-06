Зірка шоу "Ліга Сміху" Іван Люленов, який цілувався з суперблондинкою українського шоу-бізнесу Олею Поляковою, розповів про дітей і президентство.

Як пише Politeka.net, Іван Люленов є капітаном команди "Стоянівка", яка успішно бере участь у"Лізі сміху". У 2017 і 2018 році колектив брав чемпіонство розважального шоу. І якщо під час першого чемпіонства їх тренував комік Ігор Ласточкін, то в 2018 вже Оля Полякова. В одному з номерів Іван поцілував співачку, що викликало великий ажіотаж, а випуск був переглянутий більше 7 мільйонів разів в Ютубі. А в останньому сезоні "Танців з зірками" Іван вирішив спробувати свої сили на паркеті, але відразу ж вилетів. Тепер Люленов вирішив відповісти на питання фанатів в Instagram.

"Питання??",- запропонував поговорити фанатам Іван.

"Ти маєш дітей?",- запитав один з фанатів.

"Не, є племінник. І він прям розтопив моє серце", - написав Іван.

"У Президенти не хочеш?",- запитав другий фанат.

"Ні, я по творчості буду йти", - написав Іван.

"Ти щасливий?",- запитав ще один чоловік.

"Мені здається, дуже. Але завжди цьому пручаюся. Не люблю прраздники, не люблю, коли стабільно добре. Мені потрібно страждати, любити, кричати, зникнути, сяяти і одночасно. Контрастний душ", - написав артист.

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