В 2020 году будет еще два поединка

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри в 2020 году проведут сразу два поединка.

После первого поединка, который состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, боксеры договорились о втором бое, который состоится 22 февраля 2020 года. Однако даже если во втором поединке победит один из боксеров, они уже договорились о третьем поединке. Его дата – лето 2020 года, сообщает Mirror, ссылаясь на промоутера британца Фрэнка Уоррена.

«Они снова будут драться, независимо от того, кто победит, летом», - сказал Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри.

Добавим, что в первом поединке Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

К слову, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями по поводу своего будущего.

31-летний британский боксер признался, что вскоре может завершить профессиональную карьеру.

По словам линейного чемпиона супертяжелого дивизиона, он планирует провести еще три боя, после чего не исключает, что уйдет из бокса.

«Не могу говорить о своей преданности боксу. Не могу ничего обещать болельщикам. У меня осталось три боя. В моем контракте сказано: «Еще три боя и Фьюри уходит». Я могу стать теннисистом или кем-то еще. Я знаю, что могу достичь успеха в любом виде спорта.

Что касается Уайлдера, то он после боя Джошуа и Руиса похвалил… Владимира Кличко. «Джошуа сделал то, что было необходимо для победы. В тренировочном лагере у него был Владимир Кличко и Джошуа работал по его схеме — удар, захват, удержание. Это все, что он делал во время боя», — цитирует боксера Boxing Scene со ссылкой на The Athletic.

34-летний Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге - 42 победы (41 нокаутом) и одна ничья. В послужном списке 31-летнего Фьюри - 29 побед (20 нокаутом), ни одного поражения, одна ничья.

Напомним, ранее Фьюри показал, что ожидает Уайлдера в реванше:

Как сообщала Politeka, Фьюри потряс заявлением о завершении карьеры

Также Politeka писала, что Фьюри принял вызов от знаменитого чемпиона, раскрыв грандиозные планы.