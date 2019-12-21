Форвард киевского Динамо Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча в еврокубках и теперь отстранен от футбола

В украинском футболе разгорелся очередной большой скандал. На этот раз он связан с допингом. Как стало известно, форвард киевского Динамо Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа ЛЕ против Мальме. Как передает Politeka, об этом сообщает официальный сайт Динамо.

23-летний нападающий отстранен на 30 дней от любой футбольной деятельности.

На данный момент выясняются все нюансы и обстоятельства по данному вопросу.

В текущем сезоне футболист забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах за киевский клуб.

Отметим, что ранее в чемпионате Украины на допинге попадался защитник Шахтера Дарио Срна. В допинг-пробе во внесоревновательный период у хорвата были обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.



Учитывая то, что Срна признал, что якобы нечаянно нарушил правила, а также выслушав объяснения игрока, Национальный антидопинговый центр применил к футболисту санкцию в виде 17-месячного отстранения. Срок отстранения исчисляется с даты взятия пробы, а именно с 22 марта 2017 года.

Таким образом, Срну допустят к участию в соревнованиях по 22 августа 2018. Отмечается, что хорватский защитник сможет вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.

После допингового скандала и завершения срока дисквалификации хорватский футболист провел минувший сезон в итальянском Кальяри.

По истечении срока контракта с клубом из Сардинии Дарио Срна покинул команду в статусе свободного агента и принял решение завершить карьеру футболиста.

После этого 37-летний хорват вернулся в донецкий клуб и вошел в тренерский штаб нового наставника Горняков Луиша Каштру.

Дарио Срна выступал за Шахтер с 2003 по 2018 год и установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. За 15 лет в донецком клубе хорватский защитник провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, десять чемпионств, семь Кубков и восемь Суперкубков Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что легенда киевского Динамо возглавил российский клуб.

Как сообщала Politeka, киевское Динамо оказалось среди лучших в авторитетном рейтинге.

Также Politeka писала о том, что тренер донецкого Шахтера разразился обвинениями после победы над киевским Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.