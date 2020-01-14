Обладатель регулярного пояса WBA в полусреднем весе, российский боксёр Александр Беспутин рассказал об отношениях с украинцами Василием Ломаченко и Александром Усиком

Интересы всех трёх боксёров представляет менеджер Эгис Климас. Кроме этого, спортсмены являются друзьями, и в сети можно найти не одно фото, где они вместе.

«Меня часто спрашивают, общаемся ли мы на политические темы. А у нас не так много времени на такие разговоры. Мы говорим о жизни. Честно скажу: я ни с Саней, ни с Васей на тему политики не общался. Лично мне очень горестно, что два братских народа враждуют», — заявил боксёр с «говорящей» фамилией порталу «Р-Спорт».

Профессиональная карьера Беспутина насчитывает 14 поединков, во всех он одержал победы, 9 нокаутом. Последний свой бой Беспутин провел против другого россиянина Раджаба Бутаева осенью прошлого года. В том поединке судьи отдали победу, а с ним и титул чемпиона WBA Александру Беспутину.

Ранее Politeka писала, что украинский боксер Василий Ломаченко попал в скандал, опубликовав на своей личной странице в Instagram видео с российским спецназом. В ролике голос за кадром читает стихотворение о православной вере, а в самом видео показаны кадры с участием российских вооруженных сил. Видео взорвало сеть и большинство украинцев жёстко осудило боксёра.

В своё оправдание Ломаченко опубликовал на своей странице в Instagram видео с кадрами любительской карьеры боксера, в частности, победы на двух Олимпиадах. В ролике сделан акцент на украинском флаге, который Ломаченко каждый раз после побед держит в руках.

Также в середине ролика можно услышать украинский гимн. "Так было, так есть и так будет!", - подписал видео Василий.

Как сообщала Politeka, украинский художник поиздевался над Ломаченко из-за путинского спецназа: "творение" взорвало сеть.

Ранее Politeka сообщала, что тренер Усика дерзко наехал на критиков Ломаченко: "Демоны рогатые".