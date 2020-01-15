Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Энди Руис-младший получил солидное предложение о проведении еще одного крупного боя

Промоутер боксёра Эдди Хирн хочет свести Руиса с еще одним своим подопечным Диллианом Уайтом. За этот бой Хирн обещает Руису семизначную сумму, то есть, как минимум миллион долларов. Вероятный бой может состояться в конце марта или начале апреля в Великобритании.

Стоит отметит, что Диллиан Уайт состоит в приятельских отношениях с Владимиром Кличко, о чем свидетельствуют их совместные фото.

В недавнем своем интервью британский боксёр вспомнил, как проходили сессии чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера и бывшего чемпиона мира Владимира Кличко. Уайт заявил, что видел, как украинец отправил в нокаут американца, во время спарринга.

В своей профессиональной карьере Диллиан Уайт выиграл 27 боев, а уступил всего в одном – Энтони Джошуа четыре года назад.

Уайт является официальным претендентом на чемпионский бой по версии WBC. Но пока что там отношения будут выяснять Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри.

Энди Руис провёл 35 боёв, дважды уступив. Последний поединок он проиграл решением судьей в матче-реванше с Энтони Джошуа.

А первое его поражение датируется декабрем 2016 года. Тогда Руис потерпел поражение с потенциальным соперником Усика Джозефом Паркером.

Ранее Politeka сообщала, что Александр Красюк, промоутер Александра Усика, заявил телеканалу Sky Sports, что его подопечный проведет бой с чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа, если тот выберет приоритетным в первом бою защищать пояс WBO.

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