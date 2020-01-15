Читатели украинского интернет портала имели возможность лично выбрать победителя в номинации "Лучший спортсмен Украины 2019 года"
Голосование проходило на сайте sport.ua. Среди 15 претендентов победу получила дзюдостка Дарья Билодид, которая стала чемпионкой мира и победила на Европейских играх.
Второе место досталось Ольге Харлан - чемпионке мира и Европы по фехтованию.
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Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко занял лишь третье место. Александр Усик в рейтинг не попал.
Стоит отметить, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, неожиданно, заняла низкое восьмое место. Среди украинских футболистов лучший результат у полузащитника итальянской Аталанты Руслана Малиновского. Он занял пятое место.
Ранее Politeka сообщала, что украинский ФК "Динамо" попал в пятерку рейтинга самых успешных команд Лиги Европы.
Портал Transfermarkt в Twitter опубликовал список клубов, которые сумели набрать наибольшее количество очков во втором по значимости турнире среди европейских команд, сообщает.
Первое место в рейтинге заняла "Севилья", которая за последние 10 лет одержала три победы в Лиге Европы.
Напомним, недавно мы писали, что скандал в матче с Шахтером привел в замешательство тренера Динамо.
Как сообщала Politeka, Динамо в драматической битве одолело Шахтер.