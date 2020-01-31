Украинский голкипер испанского Овьедо Андрей Лунин стал лучшим футболистом своего клуба в январе

Об этом сообщает официальный Twitter спонсора Сегунды Fútbol Mahou. Лучшего игрока определяли болельщики путем голосования в данной социальной сети. Лунин провел всего три матча в новом клубе, но уже сумел завоевать признание болельщиков. За это время украинский вратарь пропустил 4 мяча.

В первом матче аутсайдер второго по силам дивизиона Испании Овьедо на выезде противостоял одному из лидеров Сегунды Альмерии. В первом тайме игроки Альмерии, несмотря на то, что владели игровым преимуществом, всего лишь раз потревожили Лунина.

Во втором тайме ситуация изменилась. На 62 минуте за спорный фол был назначен пенальти в ворота «астурийцев». Украинский вратарь, который славится умением отбивать 11-метровые, на этот раз, не смог взять удар с точки. А на 73 минуте матча Андрей Лунин, на пару с защитником своей команды стали «антигероями» матча. Футболисты не смогли разобраться в простой ситуации, позволив сопернику отобрать мяч и забить второй гол.

Второй свой матч в основе «астурийцев» Лунин провел против Уэски. Его команда сыграла вничью 1:1. Ну и в последнем своем матче против Жироны Овьедо также сыграл 1:1.

Ранее мы писали, что украинский голкипер возглавил рейтинг самых дорогих вратарей Сегунды. После перехода в Овьедо, во второй по силам дивизион Испании, Лунин стал самым дорогим игроком своего клуба. Известный футбольный портал Transfermarkt оценивает украинца в 3 миллиона евро.

Ближайший преследователь из Овьедо - полузащитник Хоэль Барсенас, которого оценивают в один миллион двести тысяч евро. Кроме этого, Лунин делит первое место с вратарем Райо Вальекано Столе Димитриевски, среди самых дорогих голкиперов Сегунды. Стоит отметить, что в рейтинге самых дорогих вратарей Сегунды Лунин опередил голкипера Расинга Люку Зидана, который расположился на третьем месте.

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