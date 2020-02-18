Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, опубликовала новый откровенный снимок

Девушка часто публикует горячие снимки, чем привлекла в свой Инстаграм уже более 56 тысяч подписчиков, пишет Politeka.net.

На одном из последних снимков блондинка позировала в розовом боди на тонких бретельках.

Откровенный наряд обтянул пышный бюст Ирины и подчеркнул тонкую талию.

Ирина встала в пикантную позу, выставив упругую пятую точку. К тому же красотка засветила свои большие татуировки на руках и бедре.

Жена бывшего динамовца закинула волосы набок и приоткрыла рот. На ее лице выделялись пышные ресницы и пухлые губы. В общем, выглядела Ирина очень соблазнительно.

Ирина в посте рассказала об уколах красоты. Она рассказала о биоревитализации, благодаря которой можно улучшить состояние кожи с помощью гиалуроновой кислоты. Последнюю вырабатывает сам организм.

А ботокс - это препарат, который расслабляет мышцы.

"Поэтому, дауны, которые мне пишут про мой ботокс в губах, теперь должны понять, что я бы не смогла говорить, если бы мне ввели туда токсин", - написала жена футболиста.

"А теперь ответ на вопрос, волнующих некоторых необразованных людей) что ж Ира будет с тобой через лет 10???😱 . Я буду молодая, ах**нно- красивая 40-летняя женщина 😉🤝", - написала Ирина.

Только за 15 минут пост инстадивы заработал почти 1000 лайков и много комментариев.

"Ирин, многие девочки подкладывают диспорт, отзывы довольно неплохие. Про ботокс в губах реально рассмешила😂👍😂", "Как всегда нет слов, одна радость что среди всего этого перенасыщения однажды нашёл страницу такого ах**нного человека как бальзам на глаз и разум каждый день )) 🔥", "Супер пост, Ирина, молодчина, всегда Вас смотрю большим интересом и удовольствием", "Лексикон 🔥", "baby", "Скажите пожалуйста с какого возраста вы начали делать все эти процедуры? И сколько сейчас вам лет? Спасибо", "«Хвали меня, моя губка, а то я тебя укушу» 🤣", - написали пользователи сети.

Напомним, что Ирина Морозюк посветила своей "низкой самооценкой": из одежды только трусики.

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк показала свои «мячи» без нижнего белья: «парни хотят только...».

Также Politeka писала, что жена экс-футболиста сборной Украины «засветила» свои формы на отдыхе: вид впечатляет.