Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, часто делится откровенными снимками и один из крайних случаев не стал исключением

На фото блондинка позировала в белом боди, одно плечо которого она сняла, из-за чего стала видна обнаженная грудь, пишет Politeka.net.

Девушка прислонила к оголенной прелести резинку, с которой обычно занимаются спортом.

Также, кроме боди, на красотке были гольфы с цветными полосками.

Морозюк села на колени и расставила ноги. Волосы девушка убрала в высокий хвост и посмотрела в камеру. Также на красотке - надеты наушники.

Ирина приоткрыла пухлые губы и посмотрела в камеру из-под пышных ресниц.

Стоит отметить, что жена экс-динамовца засветила и свои различные татуировки: "Эх, бесстыдница!"

В посте звезда Инстаграма рассказала о занятии сексом, заменив его словом "кекс".

"Кекс - занимает особое место в моей жизни.. и очень важное ..это невероятный процесс, во время которого 2 человека, становятся одним целым (как пазлики 😂) Поэтому и подход у меня особый", - написала Ирина.

По словам жены футболита, у нее не может быть случайных связей. Это связано с тем, что человек для нее должен быть особенным.

Блондинка рассказала, что очень брезгливая: ей должен нравиться запах от мужчины. Также она хочет максимально доверять человеку. Кроме того, Ирина выступает за то, что она должна чувствовать честное и настоящее уважение к себе.

"Мне никогда не был интересный, банальный десерт 🤷🏼‍♀️ для таких случаев, я могу открыть свой холодильник, достать одну из моих многочисленных кекс-игрушек и под «интересное кино» его съесть 😂 А если уже хочется чего то больше, то это должно выглядеть не как поедание, а пожирание этого вкусного, сочного КЕКСа без никаких запретов и ограничений ) 💋

Любите друг друга , уважайте и пожирайте кексы пару раз в день 😈💋", - написала Морозюк.

Один из пользователей сети ответил:

"Как забавно, а самый главный пункт? Где же он? Запах, доверие и т.д. это все подпункты, главный то где? 1. Если разрешит Коля.....🤪, все! 2. Если ты даешь советы, кушать кекс 2 раза в день, то как ты справляешся с этим?".

Напомним, что Ирина Морозюк посветила своей "низкой самооценкой": из одежды только трусики.

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк показала свои «мячи» без нижнего белья: «парни хотят только...».

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