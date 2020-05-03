Жена украинского футболиста Николая Морозюка, который был игроком киевского "Динамо", Ирина показала обнаженный образ

На фото блондинка позирует совсем без одежды и сидит на стуле. Ирина сложила ноги крестом, а между ними просунула руку, чтобы прикрыть самое пикантное. А вот колени ног смогли закрыть пышную грудь Морозюк. Фотография получилась очень жаркой и даже провокационной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ой , да нормальная у меня самооценка ! 🙄...Целуй руку...", - написала Ирина.

Фанаты поставили почти три тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Скромно, никакого адреналина", "Вы замечательная женщина, которой поклонялись 24 часа, не уставая от вас", "Пушка", "Космическая", "Я б тебе не только руку целовал...", "Прекратить критику и наслаждаться красотой".

Ранее мы сообщали, что супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, часто публикует провокационные снимки.

Так, на одном из последних фото звезда предстала в кружевном топе, который немного спустила с плеча, а также в трусиках, натянув их выше бедер.

Большая грудь, тонкая талия и пышные бедра - в этой фигуре все идеально.

Напомним, жена экс-динамовца вскружила голову великолепными формами в тонком кружеве

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