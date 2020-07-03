Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук решила показать, как выглядит в купальнике

Популярная украинка часто показывает, как занимается спортом, а также предстает в нежных образах, пишет Politeka.net. В этот раз Марина записала сториз в Инстаграм, представ в купальнике.

Красотка предстала в купальном наряде с черно-белым принтом. Игривые завязочки посередине придавали образу некой кокетливости.

Купальник имел необычный крой, и будто делился на три части. Верхняя часть обтянула пышную грудь знаменитости, талию подчеркнула ткань на завязочке чуть ниже, а бедра - выделили, можно сказать, плавки.

Прекрасная звезда записала видео, продемонстрировав себя с разных ракурсов, в том числе, с высоты, тем самым засветив пышную грудь. Кроме этого, заметны подкаченные ножки. В общем, от фигуры спортсменки - не оторваться.

Завершили образ стильные очки и яркий маникюр.

Стори было записано на площадке рядом с конями, которые скакали за загоном.

Поскольку кадры были обнародованы в указанном разделе Инстаграм, они не собрали много лайков и комментариев.

Напомним, Марина Бех-Романчук позировала в синем топе и шортиках. Красотка шла по лесу и рассказывала, что у нее только началось утро, хотя предположительно уже 12 часов было.

Спортсменка отметила, что погода прекрасная, чтобы сделать пробежку.

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук была одета в белое платье в черный горошек. На голове у нее красовалась огромная шляпа, которая местами прикрывала лицо спортсменки. Видно, что фото делались на закате солнца.

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